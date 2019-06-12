Вулкан Ключевской выбросил 5-километровый столб пепла

В среду, 12 июня, утром активизировавшийся на Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 5 километров над уровнем моря, шлейф от которого протянулся на 10 километров в северном направлении.

Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН установила для Ключевского один из наиболее угрожающих — оранжевый — код опасности для авиации. В настоящее время международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, сообщает "Интерфакс".

По данным Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю, пеплопадов в населенных пунктах региона не зарегистрировано.

Ключевской — расположенный на востоке полуострова Камчатка действующий стратовулкан, высота которого достигает 4 850 метров. Он находится на удалении 360 километров от Петропавловска-Камчатского. Это один из самых высоких активных вулканов в Евразии.