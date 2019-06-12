ПВО Сирии отразила израильскую ракетную атаку

В ночь на среду. 12 июня, на юге Сирии средства противовоздушной обороны страны отразили ракетную атаку, сбив несколько ракет. Агентство САНА утверждает, что ракеты были выпущены Израилем.

В результате нападения был нанесен лишь материальный ущерб, жертв нет, передает РИА Новости.

Как утверждает сирийское государственное телевидение, после нанесения ракетного удара Израиль начал создавать электронные помехи сирийским радарам.