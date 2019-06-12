Касым-Жомарт Токаев официально вступает в должность президента Казахстана

Церемония инаугурации избранного президента Казахстана пройдет во Дворце независимости в столице республики. Ожидается, что в мероприятии примет участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Россию на церемонии будет представлять дипломатический корпус. Сразу после инаугурации планируется салют и прохождение парадного расчета.

Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. За Токаева проголосовали 70 процентов избирателей, напоминает телеканал "Россия 24".