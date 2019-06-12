Тема:
Ситуация на Украине 45 минут назад
На Украине обрушились на Медведчука и Бойко за визит в Москву
Власти на Украине новые, а методы работы — старые. В этом уверены представители "Оппозиционной платформы". Они заявили: молодые политики, которые обещали разрушить репрессивную систему — на самом деле активно её эксплуатируют. В качестве доказательства приводят комбинацию, которую, по их мнению, разыграли президент, Генпрокуратура и СБУ.
После поездки в Россию лидеров "Оппозиционной платформы" Виктора Медведчука и Юрия Бойко, украинские ведомства почти синхронно выступили с заявлениями. Представитель Зеленского потребовала дать правовую оценку визиту. Генпрокурор обвинил СБУ в бездействии, служба безопасности тут же начала расследование. В "Платформе" оценили столь мгновенную реакцию как "сохранение системы политического преследования".
Синхронность этих заявлений, как и мгновенное начало уголовного расследования, говорят о том, что и Генеральная прокуратура Украины, и СБУ, и президент Зеленский заинтересованы в сохранении коррумпированной и репрессивной системы политического преследования и расправы над инакомыслящими.
Ранее по теме
-
Юлия Тимошенко заявила о кризисе в экономике Украине46 минут назад
-
Зеленский уволил силовиков и ряд руководителей, на очереди генпрокурор14 часов назад
-
США увеличивают военные поставки Украине23 часа назад
-
Порошенко отрицает блокаду Донбасса1 сутки назад
-
Зеленский готов поменять всех губернаторов1 сутки назад
-
Россия готова обсуждать ситуацию на Украине на встречах в Женеве1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
- Бари Алибасов радуется, как пятилетний
- Медведев за четырехдневную рабочую неделю
- Это не коллапс? Что происходит с подмосковными электричками
- Раскольник Филарет теперь против томоса
Самое читаемое
-
Дачник-пенсионер расстрелял семью соседа. Взять его живым не вышло
- Пропавшего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике
- Спросил про кота и снова потерял сознание: Алибасова врачи пока не будят
- Убийство любовницы экс-главы Раменского района: беременность или коррупция
- Труп в трубе: за убийство женщины задержан третий полицейский
Телеканал "Россия"
-
Премьера фильма "Балканский рубеж" на канале "Россия"
- "Зулейха открывает глаза": опубликован первый тизер-постер
- "Движение вверх" выходит в прокат в Китае и Южной Корее
- Судьба Бари Алибасова. "Я без Шукшиной не представляю себя"
- "Крымский мост. Сделано с любовью": не пропустите телепремьеру!
Вести.Экономика
-
Дефляционный кошмар Европы
- Газпром снова самая дорогая "фишка" в России
- Топ-10 популярных регионов России у иностранных туристов
- Китай покупает лояльность Африки
- К торговым войнам добавятся валютные
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
Самые ожидаемые автомобильные новинки лета-2019 в России!
- Аскольд Запашный попал в ДТП с пьяными выходцами из Таджикистана
- Русский мастер в США сделал Lamborghini из автохлама! (видео)
- Рынок новых автомобилей в России обрушился до "оранжевого" уровня
- В Узбекистане будут выпускать дешевый аналог Lada
Недвижимость
-
Ликбез: как прописаться на даче и оспорить кадастровую стоимость
- Срок отключения горячей воды хотят сократить
- Названы самые грязные и самые чистые регионы России
- Что даст отказ от счетчиков в новостройках
- Вице-мэр превратил квартиру в бордель
- Московские районы, где жилье продается быстрее всего
Вести.Медицина
-
Стало известно, почему здоровье рушится после 50 лет
- Муж и жена умерли от загадочной болезни на Фиджи
- «Вечный» канцероген обнаружен в продуктах питания
- Лекарства от изжоги и язвы желудка повышают риск ранней смерти
- Все очень плохо: новая опасность ультраобработанных продуктов
Вести в 20.00
-
Как развалилось дело Голунова
- Главный следователь покушался на губернатора
- Баскетболистов обокрали в раздевалке
Вести-Москва
-
МВД: уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращено
- Деньги взяли, занятия обещали: куда исчез "Мир фитнеса"
- Обманутые дольщики ЖК "Родники" требуют суда над застройщиком
- Панды из Китая обживаются в Московском зоопарке
- Концерт в "Зарядье", "СамоварФест" на ВДНХ и праздничный салют: как провести День России
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Учёные рассказали о необычном источнике, который подпитывает магнитное поле Земли
- Раскрыт секрет смертельно опасных "невидимых" зубов рыбы-дракона
- Глобальное потепление сделает Сибирь почти курортом
- Cздан теплоизолятор, вдохновлённый шерстью белого медведя
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео