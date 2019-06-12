На Украине обрушились на Медведчука и Бойко за визит в Москву

Власти на Украине новые, а методы работы — старые. В этом уверены представители "Оппозиционной платформы". Они заявили: молодые политики, которые обещали разрушить репрессивную систему — на самом деле активно её эксплуатируют. В качестве доказательства приводят комбинацию, которую, по их мнению, разыграли президент, Генпрокуратура и СБУ.

После поездки в Россию лидеров "Оппозиционной платформы" Виктора Медведчука и Юрия Бойко, украинские ведомства почти синхронно выступили с заявлениями. Представитель Зеленского потребовала дать правовую оценку визиту. Генпрокурор обвинил СБУ в бездействии, служба безопасности тут же начала расследование. В "Платформе" оценили столь мгновенную реакцию как "сохранение системы политического преследования".

Синхронность этих заявлений, как и мгновенное начало уголовного расследования, говорят о том, что и Генеральная прокуратура Украины, и СБУ, и президент Зеленский заинтересованы в сохранении коррумпированной и репрессивной системы политического преследования и расправы над инакомыслящими.