Президент Франции ожидает "стратегической дискуссии" с Москвой

Эммануэль Макрон анонсировал переговоры с Владимиром Путиным. Подтверждения встречи от Кремля пока не последовало, но интересна сама интонация французского президента.

Он дал интервью швейцарскому каналу RTS. По словам Макрона, "Европа должна выстраивать с Россией новые правила доверия и безопасности и не должна соглашаться только с НАТО". Также политик отметил, что Россия — "великая страна", и что нужно "восстановить динамику отношений с ней".

По словам Макрона, длинная беседа с президентом России состоится "в ближайшие недели". Возможно, речь о саммите "группы двадцати", который соберётся в Японии в конце июня, полагает телеканал "Россия 24".