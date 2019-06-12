Индию ожидает удар циклона

К Индии приближается мощный циклон. Власти намерены эвакуировать триста тысяч человек с западного побережья страны.

Шторм Вайю сформировался в Аравийском море, первым под его удар попадёт штат Гуджарат, с населением 60 миллионов человек. Регион запросил помощь у Национальных сил по борьбе с чрезвычайными ситуациями, сообщает телеканал "Россия 24".

Циклон может повлиять на работу нескольких крупных предприятий, в их числе и самый большой в Индии нефтеперерабатывающий завод.