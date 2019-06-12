Авиакатастрофа в Нью-Йорке: пилот не имел соответствующей лицензии

Новые подробности расследования в Нью-Йорке. Пилот вертолёта, который потерпел крушение в городе, не имел права летать в непогоду и управлять воздушным судном в условиях плохой видимости. У него даже не было соответствующего сертификата.

Об этом заявили в Федеральном управлении авиации, напомнив: на момент аварии шёл проливной дождь. А значит, пилот грубейшим образом нарушил лётные правила.

Частный вертолет рухнул на крышу небоскрёба на Манхэттене, напоминает телеканал "Россия 24". Пилот погиб. На месте ЧП начался пожар, сотни человек пришлось эвакуировать из здания. Причины крушения выясняют, по оценкам экспертов, расследование будет долгим.

"Утром я побывал на месте крушения. Множество обломков — всё ещё там, хотя пожар уничтожил большую их часть. Мы всё документируем и собираем доказательства, свидетельства, видеозаписи — в общем, всё, что может помочь ходу расследования. Однако завершено оно будет не скоро, это точно", — заявил Даг Брэзи, инспектор по безопасности полётов.