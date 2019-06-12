Голландец де Лигт может подписать контракт с "Пари Сен-Жермен"

Ведущий защитник футбольной сборной Голландии и амстердамского "Аякса" Маттейс де Лигт может оказаться в стане чемпиона Франции "Пари Сен-Жермена". Парижане могут выиграть борьбу за перспективного оборонца у представителей "Барселоны", которая первой сделал предложение игроку.

При этом сам молодой защитник долгое время "путал следы", то сообщая о близости подписания контракта с "Барсой", то намекая на иные варианты. Но сейчас инсайдеры сообщают, что агент игрока Мино Райола находится в Париже, где собирается оговорить детали потенциальной сделки с менеджерами "ПСЖ".

При этом ряд источников уже сообщают о предстоящем трансфере голландца, как о совершившемся факте. И даже раскрывают финансовые детали: якобы, "ПСЖ" предложил де Лигту зарплату в размере 15 млн евро в год.