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Смена власти в Казахстане 1 час назад
Избранный президент Казахстана вступил в должность
В среду, 12 июня, избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана и официально вступил в должность главы государства.
Прибывшего в Дворец независимости Токаева встречали парадные военные расчеты с национальными флагами. На торжественной церемонии присутствовали первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, депутаты парламента, члены Конституционного совета, судьи Верховного суда, члены правительства, сообщает ТАСС.
Возложив правую руку на Конституцию страны, он торжественно поклялся верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на него высокие обязанности президента Республики Казахстана.
После принесения присяги прозвучал государственный гимн Казахстана и артиллерийские залпы в честь главы государства, после чего глава Центральной избирательной комиссии республики Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента Казахстана.
Как сообщалось, в минувшее воскресенье, 9 июня, в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе, Касым-Жомарт Токаев, который одержал убедительную победу, набрав 70,96 процента голосов избирателей.
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