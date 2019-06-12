Допинг для олимпийского чемпиона: Сильнову пришла "черная метка"

Вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Сильнов, который является олимпийским чемпионом 2008 года по прыжкам в высоту, получил уведомление от независимой организации по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Эксперты считают, что наш заслуженный прыгун может попасть под подозрение в употреблении запрещенных препаратов в бытность спортсменом. Ни сам Сильнов, ни президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин не комментируют ситуацию.

"Я получил уведомление от AIU, в настоящий момент изучаю документы, — цитирует Сильнова РИА Новости. – Комментировать не могу, дело носит конфиденциальный характер".