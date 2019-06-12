Премьер Медведев поздравил граждан с Днем России

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил граждан страны с Днем России. Свое поздравление премьер опубликовал в "Твиттере".

День России, который отмечается 12 июня, — один из самых молодых государственных праздников. Двадцать девять лет назад, в 1990 году, была принята Декларация о независимости, а через два года день 12 июня получил статус праздничного и нерабочего.

По всей России традиционно проходят народные гуляния, а центром торжеств станет Москва. Праздничные события запланированы на улицах и в парках столицы, а вечером на Красной площади состоится большой концерт и салют.