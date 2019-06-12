Число жертв пожара в одесской психиатрической клинике выросло до семи

Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья, который произошел вечером 10 июня, умер в больнице. Общее число погибших в результате возросло до семи человек.

По сообщению государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, один человек из числа госпитализированных в результате пожара умер в больнице 11 июня. Ранее сообщалось о гибели в результате этого пожара шести человек, в том числе медсестры. Еще шестеро пациентов после пожара были госпитализированы, передает РИА Новости.



По факту пожара открыто уголовное производство. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что поручил премьеру Владимиру Гройсману создать госкомиссию по расследованию причин пожара.