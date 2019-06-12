WhatsApp грозит своим пользователям судами

Онлайн-мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования. Сообщение об этом размещено на официальном сайте приложения.

Подчеркивается, что в список нарушений входит автоматизированная или массовая рассылка сообщений. Помимо этого, запрещено использование программы в коммерческих, а не в личных целях.

Сейчас компания начинает сбор доказательств противоправной деятельности, а первых исков можно ожидать уже в конце года, передает телеканал "Россия 24". Тем, кто мессенджером пользуется по работе, предлагается перейти к использованию платных бизнес-приложений WhatsApp.