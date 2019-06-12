Власти призывают не участвовать в несогласованной акции в поддержку Голунова

Московская мэрия призвала отказаться от участия в несогласованной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Призыв устроить марш "Свободу Ивану Голунову" 12 июня в центре столицы прозвучал накануне и распространился в соцсетях. Позднее представители правительства Москвы встретились с организаторами несанкционированного мероприятия. Их уведомили об ответственности за проведение несанкционированного публичного мероприятия. Отказ в разрешении на данный марш власти мотивировали слишком короткими сроками, в которые они не успеют провести "необходимый комплекс мер по обеспечению общественной безопасности в полном объеме", цитирует РИА Новости сообщение московских властей.

Организаторы марша сложили с себя полномочия инициаторов этой акции, о чем уведомили на странице мероприятия в Facebook. Сам Голунов, освобожденный из-под ареста вечером 11 июня, сказал, что не будет принимать участие в марше в свою защиту.

Власти предложили провести согласованное мероприятие в поддержку Голунова 16 июня на проспекте Сахарова.

Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня в центре столицы, ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили, а фотографии обыска сделаны не в его квартире. Расследование дела было взято под контроль московским омбудсменом Татьяной Потяевой, о контроле над делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.

По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу. 11 июня Голунов был освобожден из-под стражи "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления", сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. В отношении начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова, чьи подчиненные разрабатывали версию участия Голунова в наркоторговле, начата служебная проверка, на время которой они отстранены от исполнения служебных обязанностей.