Представитель Зеленского: поставлять российский газ на Украину могут Бойко и Медведчук

Новый способ покупки российского газа Украиной предложил представитель украинского президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус. По его словам, во время поездки в Россию лидерам украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрию Бойко и Виктору Медведчуку, если уж они договорились о какой-то цене газа, стоило "немедленно эти договоренности положить на бумагу, подписать договор".

Бойко и Медведчук, по словам Геруса, могут создать частную компанию, которая сможет заключить соглашение с "Газпромом" и поставлять газ на Украину.

"Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти на Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить спасибо", — сказал представитель Зеленского в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее по итогам встречи с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российский концерн готов начать переговоры о прямых поставках газа на Украину, причем для конечного потребителя этот газ может быть дешевле на четверть. В украинском "Нафтогазе" это предложение "Газпрома" по скидке на газ назвали "причудливым".



По словам Геруса, Киев всегда захочет более низкую цену за газ, "если мы действуем в интересах нашего государства". "Газпром", в свою очередь, захочет высокую цену. Но в случае спора двух сторон между собой "есть третья – независимый суд", отметил Герус, сославшись на решение Стокгольмского арбитража.

Данный арбитраж, говорит он, принял решение о том, что должны быть поставки "Газпрома" на Украину по цене ниже, чем было предусмотрено ранее в контракте. В марте 2018 года, добавил Герус, "Нафтогаз" пробовал купить такой газ, но "Газпром" тогда отказался.

Украина прекратила закупать газ у России в ноябре 2015 года, напоминает РИА Новости. С тех пор Киев закачивает в свои хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе — в основном в Словакии, Венгрии и Польше. Киевские власти неоднократно заявляли, что им удалось "слезть с российской газовой иглы", однако многие чиновники и политики отмечают: реверсный газ обходятся Украине дороже, чем прямые поставки из России. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.