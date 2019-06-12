Тарасенко сможет сыграть в седьмом матче финала Кубка Стэнли

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко не принял участия в последней по времени тренировки команды, но сможет сыграть в седьмом, решающем матче финала Кубка Стэнли против "Бостона Брюинз".

Предположительно, в шестой игре россиянин получил легкое повреждение. Вместе с ним на тренировке отсутствовали нападающие Тайлер Бозак и Роберт Томас. Однако, тренер "музыкантов" Крэйг Беруби сообщил, что Бозак и Тарасенко сыграют в седьмом матче финала. Что касается Томаса, то по нему решение будет принято непосредственно перед игрой.