Латвия - это не только шпроты, заявил посол в России

В Латвии "рассматривают Россию как важного партнера по разным направлениям", рассказал в интервью журналу "Открытый город" посол этой балтийской страны в РФ Марис Риекстиньш. Наши страны — непосредственные соседи, напомнил он, что сразу накладывает отпечаток на двустороннюю повестку по вопросам транспорта, экономики, культуры, приграничного сотрудничества, туризма.

Экономическое сотрудничество между Россией и Латвией, по словам посла, в последние годы идет по нарастающей: объем латвийского экспорта в РФ в 2017 году вырос более чем на 30 процентов, а рост экспорта российских товаров в Латвию составил 12–13 процентов. В 2018 году по обоюдной торговле страны вышли на уровень почти 3 миллиарда евро, что латвийский дипломат назвал "очень солидной цифрой".

По словам Риекстиньша, в соцсетях ему нередко приходится читать высокомерные мнения о том, что в Латвии могут быть только "шпроты да бальзам".

"Но мы бы физически не смогли экспортировать шпроты на 3 миллиарда евро — в Балтийском море нет столько рыбы. Мы экспортируем очень много разных продуктов", — говорит посол.

Это продукты традиционного экспорта — например, шоколад фабрики Laima, продукция компании по переработке овощей и фруктов Spilva, продукция небольших предприятий, которая не находится под контрсанкциями, детское питание. Помимо продуктов питания Латвия, по словам дипломата, экспортирует в Россию текстиль, лекарства, химию, алкоголь.

Целью запрета на ввоз в Россию пресловутых латвийских шпрот, по мнению посла, была защита внутреннего рынка.

"Когда я захожу в московские магазины и вижу, что там продаются шпроты с надписью Lielās šprotes (крупные шпроты), произведенные в Рязани, это становится очевидным", — говорит он. Возможно, российский производитель "пытается уловить запросы потребителей на ностальгию, потому что даже ему кажется, что продукт из Латвии лучше".

И хотя для одной из латвийских компаний запрет на ввоз шпрот в Россию сняли еще в конце 2017 года, они уже переориентировали свой экспорт на другие рынки и не строят больших планов на возвращение в Россию: "дважды попасть под одни и те же санкции никто не хочет", говорит Риекстиньш.

Россельхознадзор в начале июня 2015 года запретил ввоз в Россию рыбной продукции из Латвии и Эстонии из-за ряда нарушений, напоминает РИА Новости. В числе этих нарушений было, например, наличие в консервах канцерогенного вещества бензопирена. В середине декабря 2017 года двум прибалтийским предприятиям разрешили возобновить поставки в РФ.