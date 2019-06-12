Тегеран считает, что потенциал давления Вашингтона иссяк

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что потенциал давления Вашингтона на Тегеран иссяк, и ситуация в стране по сравнению с прошлым годом заметно улучшилась. Заявление главы исламской республики опубликовано на сайте правительства.

"С этого момента давление США будет терять свою силу", — заявил Рухани.

Он считает, что потенциал давления на страну иссяк. А иранский народ стал жить гораздо лучше, чем год-полтора назад. За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".

Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.

В вопросе смягчения санкций в нефтяной отрасли Иран намерен просить Японию выступить посредником между Тегераном и Вашингтоном, сообщает Reuters. Один из неназванных источников даже отметил, что "прекрасным посредником может быть Синдзо Абэ" (премьер-министр Японии).