От пожара в зеленоградской квартире пострадали два человека

В ночь на среду на четвертом этаже одного из московских домов сгорела квартира, сообщает Инфопортал Зеленограда.

Инцидент произошел в зеленоградском корпусе 1126. Огонь был оперативно потушен, хотя у пожарных были трудности с проездом — мешали припаркованные автомобили и декоративный забор.

Одного из пострадавших, мужчину, вынесли без сознания и отдали в руки медиков. Эвакуированные соседи с этажей, расположенных выше, смогли вернуться в свои жилища до наступления утра.

О причинах возникновения огня не сообщается.