Крутые трансферы "Боруссии": брат Азара, Шульц и Брандт

Эксперты прогнозируют, что в чемпионате Германии будущего сезона мюнхенской "Баварии" придется испытать жесткую конкуренцию со стороны дортмундской "Боруссии". "Желто-черные" уже на старте межсезонья сделали три очень серьезных приобретения в состав.

Что интересно, все три новичка обошлись дортмундцам примерно в одну сумму, а в целом "Боруссия" уже раскошелилаь на 76 млн евро. 25,5 млн евро были отданы за младшего брата известного бельгийца Эдена Азара Торгана, который выступал в другой "Боруссии" – из Менхенгладбаха. Правда, за Азара продавцам обещаны бонусы в случае побед команды в крупных турнирах.

Ровно ту же сумму, но без потенциальных бонусов, "Боруссия" выложила за Нико Шульца из "Хоффенхайма". Эксперты прогнозируют, что переход Шульца едва ли не самый важный трансфер для клуба на данный момент, ведь место на правом фланге обороны у Дортмунда вакантно давно.

Наконец, в 25 млн евро обошелся "желто-черным" и Юлиан Брандт из "Байера", который, по мнению экспертов, также способен заметно усилить свой новый клуб. Теперь и "Боруссия", и фанаты, и специалисты ждут, что ответит "Бавария", которая вряд ли захочет так просто расставаться с лидерством в бундеслиге.