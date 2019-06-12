Преемница Меркель выступила за сотрудничество с Россией

Стремиться к сотрудничеству и поддержанию отношений с Россией считает правильным глава правящего в Германии Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По ее словам, даже во времена холодной войны Германия всегда поддерживала контакты с СССР, и с ее точки зрения совершенно не предосудительно, если германский премьер любой политической ориентации принимает участие в конференциях в России и встречается с российским президентом.

Россия — слишком большой сосед для Германии, чтобы можно было просто игнорировать ее, заявила Крамп-Карренбауэр в своем выступлении на ежегодной Германо-американской конференции в Берлине. При этом "в идеальном случае" отношения с Москвой могли бы опираться на отказ России от попыток дестабилизации своих ближайших соседей, а также ЕС в целом, добавляет она.

Ранее, 7 июня, президент России Владимир Путин встретился на полях Петербургского экономического форума с премьер-министром немецкой федеральной земли Саксония Михаэлем Кречмером. Перед участием в форуме Кречмер, также входящий в партию ХДС, призвал к отмене санкций против России и нормализации отношений с Москвой. Он также назвал Россию стратегическим партнером Германии в вопросах экономики и передачи технологий, передает РИА Новости.

Im Gespräch mit Präsident Wladimir Putin ging es vor allem um wirtschaftliche #Zusammenarbeit. #Russland ist ein strategisch wichtiger Partner, für eine bessere Beziehung brauchen wir ein Ende der Sanktionen. #Sachsen (SK) pic.twitter.com/1xEzdcnphz — Michael Kretschmer (@MPKretschmer) 7 июня 2019 г.

На следующий день после этого Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с резкой отповедью Кречмеру в интервью изданию Bild am Sonntag. По ее словам, экономические санкции — "реакция на нарушающие международное право действия правительства России в Крыму и на востоке Украины", и пока поведение России там не изменится, нет места и для позитивных изменений в сфере экономического сотрудничества.