Против гонконгских демонстрантов применили перцовый газ

Полиция Гонконга применила перцовый газ и дубинки, пытаясь разогнать демонстрантов. Они протестуют против поправки к закону об экстрадиции, сообщает газета South China Morning Post, на сайте которой велась прямая трансляция. Ранее сообщалось, что многотысячная акция протеста жителей Гонконга набирает силу, на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений.

9 июня более миллиона человек вышли на улицы города в знак протеста против поправок к законопроекту об экстрадиции подозреваемых, которые позволят выдавать подозреваемых, в частности, континентальной части Китая. Противники законопроекта обеспокоены тем, что это позволит высылать в материковый Китай для суда не только коррумпированных китайских чиновников, укрывающихся в Гонконге, но и активистов, не согласных с политикой официального Пекина.

В среду, 12 июня, полиция применила перцовый газ против протестующих, которые пытались защититься с помощью зонтов. Они попытались прорваться через металлические ограждения, полиция начала применять дубинки. Сообщается, что в сотрудников правоохранительных органов бросили несколько обломков кирпичей. Протестующие все чаще призывают главу администрации Гонконга Кэрри Лэма уйти в отставку и грозят блокировать основные магистрали. В знак поддержки протеста многие офисные сотрудники и работники торговли отказались выйти на работу.

Это уже вторая крупная демонстрация за неделю. Обсуждение законопроекта сопровождалось стычками между сторонниками и противниками предложенных мер.