Путин: решить масштабные задачи можно лишь сообща

В День России президент РФ Владимир Путин вручает Государственные премии за 2018 год. Церемония проходит в Кремле.

Решить стоящие сегодня перед Россией масштабные задачи развития можно, лишь объединив усилия всего общества, заявил на церемонии президент. Только сообща, по его словам, каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для него все возможное.

Такая сопричастность судьбе Родины, преданность своему призванию, способность неустанно идти вперед к вершинам профессии, по мнению Путина, отличает всех лауреатов Государственной премии 2018 года. Глава государства поздравил награжденных и всех россиян с Днем России.

По его словам, все граждане нашей страны с самыми теплыми чувствами думают об Отечестве и о том, что оно значит для каждого из нас и для всего многонационального народа России. Наша страна неотрывна от нас, ее граждан, и от нашей ответственности за ее настоящее и будущее, стремления внести свой вклад в ее развитие и процветание.

Госпремия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности присуждена 86-летнему народному артисту СССР Родиону Щедрину. Лауреатами Госпремий в области литературы и искусства стали пианист Николай Луганский, писатель и литературовед Павел Басинский, директор национального парка "Кенозерский" в Архангельской области Елена Шатковская.

Госпремией в области науки и технологий награжден за выдающийся вклад в востоковедение научный руководитель Института востоковедения Российской академии наук (РАН) Виталий Наумкин.

Госпремии в области науки и технологий за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн удостоены руководитель Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН Владислав Пустовойт, профессор кафедры физики колебаний отделения радиофизики и электроники физического факультета МГУ Валерий Митрофанов и заместитель директора по научной работе Федерального исследовательского центра Институт прикладной физики РАН Ефим Хазанов, внесшие вклад в развитие обсерватории LIGO в США.

Также Госпремией за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности у пациентов со стенотическими заболеваниями трахеи отмечены главврач Научно-исследовательского института — Краевой клинической больницы номер 1 имени профессора С. В. Очаповского краснодарского Минздрава Владимиру Порханову, заведующему хирургическим торакальным отделением Университетской клинической больницы номер 1 Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава РФ Владимиру Паршину и научному руководителю Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава РФ Владимиру Харченко.

Церемонию вручения Государственных премий транслируют телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", а также сайт Вести.Ru.