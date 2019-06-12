Перевозившая 133 миллиона пчел фура перевернулась в Монтане

В полном противопожарном обмундировании пришлось работать спасателям из американского штата Монтана, где на трассе опрокинулся перевозивший пчел грузовик, сообщает 7KBZK.com. Место ЧП сняли на видео.

Большегруз с прицепом, на борту которого находились около 133 миллиона пчел, следовал из Калифорнии в Северную Дакоту, но до места назначения добрался с большим опозданием и небольшими потерями, поскольку в районе города Бозмен водитель не совладал с управлением. Фура опрокинулась на бок, из бака вытекла часть топливо, но самое страшное заключалось в том, что повреждения получили несколько ульев, и потревоженные пчелы отправились осваивать новые для них территории.

Спасатели во избежание атак со стороны насекомых использовали полную экипировку на случай серьезных пожаров и серьезно вымотались за те несколько часов, что устраняли утечку бензина и латание дар в ульях. В итоге фуру вернули на трассу, а ее водителю, который не пострадал, разрешили продолжить путь.

По предварительным данным компании-владельца, свободу обрели около 3 тысяч пчел, что можно считать незначительной утратой.