Данных, что в деле Голунова замешаны спецслужбы, нет

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что не располагает информацией о том, что в деле журналиста Ивана Голунова могут быть виновны сотрудники спецслужб.

"У меня нет такой информации", — сообщил Патрушев прессе, его слова цитирует "Интерфакс".

Он также отметил, что если в дальнейшем такая связь будет обнаружена, то сотрудники, нарушившие закон, "безусловно должны понести наказание".

Главный редактор издания "Медуза", с которым сотрудничает Голунов, заявил, что адвокаты будут добиваться справедливого процесса в отношении сотрудников правоохранительных органов, занимавшихся его уголовным делом.

"Ни один не должен уйти от ответственности", — написал Иван Колпаков на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что текст, над которым работал Голунов перед задержанием, будет закончен при участии других журналистов.

Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня в центре столицы, ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили, а фотографии обыска сделаны не в его квартире. Расследование дела было взято под контроль московским омбудсменом Татьяной Потяевой, о контроле над делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.

По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу. 11 июня Голунов был освобожден из-под стражи "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления", сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. В отношении начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова, чьи подчиненные разрабатывали версию участия Голунова в наркоторговле, начата служебная проверка, на время которой они отстранены от исполнения служебных обязанностей.