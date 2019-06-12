Пауло Дибала покинет "Ювентус" из-за Криштиану Роналду

Форвард футбольной сборной Аргентины и итальянского "Ювентуса" Пауло Дибала недоволен своим положением в клубе после того, как "Старая синьора" приобрела португальца Криштиану Роналду. Аргентинец готов покинуть команду в летнее трансферное окно.

При этом внешне "конфликт интересов" двух сильных нападающих никак не проявляется, однако инсайдеры из стана "Юве" сообщают, что команда все больше "прогибается" под португальскую звезду, оставляя некоторых футболистов, включая Дибалу, "на обочине".

Впрочем, аргентинца уже сватали на переход, в частности, сообщалось, что Дибала может перейти в английский "Манчестер Юнайтед". Теперь же Sky Sports сообщает, что форвард готов уйти, хотя пока и не имеет серьезных предложений.