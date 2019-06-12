Тема:
Обмен санкциями 1 час назад
Продление "крымских санкций" согласовано постпредами стран Евросоюза
Решение о продлении пакета ограничительных мер по Крыму и Севастополю согласовано подготовительным комитетом постпредов стран Евросоюза и направлено на окончательное утверждение Совета ЕС. Согласовано решение использовать письменную процедуру принятия, ее окончательное завершение теперь за Советом ЕС.
О согласовании решения по санкциям рассказал РИА Новости источник в структурах Евросоюза. Комитет постпредов — вспомогательный орган, он не является ни самостоятельным институтом ЕС, ни местом принятия решений, отвечая лишь за координацию и подготовку работы различных структур Совета и согласование документов, которые вносятся на утверждение Совета. Ближайшее заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел запланировано на 17 июня.
Между тем накануне по итогам заседания Межведомственной комиссии РФ по делам Совета Европы стало известно о достигнутой договоренности о визите в Крым комиссара СЕ по правам человека Дуньи Миятович. Она посетит республику 7-11 октября, передает ТАСС.
По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, на полуострове рассчитывают на положительные результаты этого визита — например, в плане возобновления международных авиарейсов, в том числе в аэропорт Симферополь.
Любой гость из Европы, по словам Аксенова, может собственными глазами увидеть, что происходит в Крыму. Власти республики готовы предоставить гостям все возможности и предложить любые маршруты поездки по их выбору, чтобы те могли узнать мнение самих жителей полуострова о воссоединении с Россией и донести его до граждан своих стран.
Ранее, 7 июня, президент России Владимир Путин встретился на полях Петербургского экономического форума с премьер-министром немецкой федеральной земли Саксония Михаэлем Кречмером. Перед участием в форуме Кречмер призвал к отмене санкций против России и нормализации отношений с Москвой.
Ранее по теме
-
Преемница Меркель выступила за сотрудничество с Россией1 час назад
-
Латвия - это не только шпроты, заявил посол в России2 часа назад
-
В Госдуме предлагают завалить санкционкой Донбасс и Сирию21 час назад
-
Всемирный банк: рост ВВП России в 2018 году достиг пика за последние шесть лет7 суток назад
-
Конгресс США предлагает введение пяти видов санкций за страхование "Северного потока - 2"11 суток назад
-
Россия расширит список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну11 суток назад
Сейчас
Путин вручил госпремии
Картина дня
-
Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
- Бари Алибасов радуется, как пятилетний
- Медведев за четырехдневную рабочую неделю
- Это не коллапс? Что происходит с подмосковными электричками
- Раскольник Филарет теперь против томоса
Самое читаемое
-
Бари Алибасов не помнит, кто он
- Дачник-пенсионер расстрелял семью соседа. Взять его живым не вышло
- Рыбаки выловили тело бывшего мэра
- Медбрат-убийца ставил опыты на пациентах
- Звезда популярного телешоу найден мертвым в ванной
Телеканал "Россия"
-
Премьера фильма "Балканский рубеж" на канале "Россия"
- "Зулейха открывает глаза": опубликован первый тизер-постер
- "Движение вверх" выходит в прокат в Китае и Южной Корее
- Судьба Бари Алибасова. "Я без Шукшиной не представляю себя"
- "Крымский мост. Сделано с любовью": не пропустите телепремьеру!
Вести.Экономика
-
Фондовые индексы России обновили максимумы
- Трамп призывает ФРС развязать валютную войну
- Forbes: самые высокооплачиваемые спортсмены
- Медведев предупредил россиян: переход на четырехдневную рабочую неделю чреват расширением досуга
- Грозит ли Америке социализм?
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
Самые ожидаемые автомобильные новинки лета-2019 в России!
- Аскольд Запашный попал в ДТП с пьяными выходцами из Таджикистана
- Русский мастер в США сделал Lamborghini из автохлама! (видео)
- Рынок новых автомобилей в России обрушился до "оранжевого" уровня
- В Узбекистане будут выпускать дешевый аналог Lada
Недвижимость
-
Ликбез: как прописаться на даче и оспорить кадастровую стоимость
- Срок отключения горячей воды хотят сократить
- Названы самые грязные и самые чистые регионы России
- Что даст отказ от счетчиков в новостройках
- Вице-мэр превратил квартиру в бордель
- Московские районы, где жилье продается быстрее всего
Вести.Медицина
-
Стало известно, почему здоровье рушится после 50 лет
- Муж и жена умерли от загадочной болезни на Фиджи
- «Вечный» канцероген обнаружен в продуктах питания
- Лекарства от изжоги и язвы желудка повышают риск ранней смерти
- Все очень плохо: новая опасность ультраобработанных продуктов
Вести в 20.00
-
Как развалилось дело Голунова
- Главный следователь покушался на губернатора
- Баскетболистов обокрали в раздевалке
Вести-Москва
-
МВД: уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращено
- Деньги взяли, занятия обещали: куда исчез "Мир фитнеса"
- Обманутые дольщики ЖК "Родники" требуют суда над застройщиком
- Панды из Китая обживаются в Московском зоопарке
- Концерт в "Зарядье", "СамоварФест" на ВДНХ и праздничный салют: как провести День России
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Учёные рассказали о необычном источнике, который подпитывает магнитное поле Земли
- Раскрыт секрет смертельно опасных "невидимых" зубов рыбы-дракона
- Глобальное потепление сделает Сибирь почти курортом
- Cоздан теплоизолятор, вдохновлённый шерстью белого медведя
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео