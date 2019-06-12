Продление "крымских санкций" согласовано постпредами стран Евросоюза

Решение о продлении пакета ограничительных мер по Крыму и Севастополю согласовано подготовительным комитетом постпредов стран Евросоюза и направлено на окончательное утверждение Совета ЕС. Согласовано решение использовать письменную процедуру принятия, ее окончательное завершение теперь за Советом ЕС.

О согласовании решения по санкциям рассказал РИА Новости источник в структурах Евросоюза. Комитет постпредов — вспомогательный орган, он не является ни самостоятельным институтом ЕС, ни местом принятия решений, отвечая лишь за координацию и подготовку работы различных структур Совета и согласование документов, которые вносятся на утверждение Совета. Ближайшее заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел запланировано на 17 июня.

Между тем накануне по итогам заседания Межведомственной комиссии РФ по делам Совета Европы стало известно о достигнутой договоренности о визите в Крым комиссара СЕ по правам человека Дуньи Миятович. Она посетит республику 7-11 октября, передает ТАСС.

По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, на полуострове рассчитывают на положительные результаты этого визита — например, в плане возобновления международных авиарейсов, в том числе в аэропорт Симферополь.

Любой гость из Европы, по словам Аксенова, может собственными глазами увидеть, что происходит в Крыму. Власти республики готовы предоставить гостям все возможности и предложить любые маршруты поездки по их выбору, чтобы те могли узнать мнение самих жителей полуострова о воссоединении с Россией и донести его до граждан своих стран.

Ранее, 7 июня, президент России Владимир Путин встретился на полях Петербургского экономического форума с премьер-министром немецкой федеральной земли Саксония Михаэлем Кречмером. Перед участием в форуме Кречмер призвал к отмене санкций против России и нормализации отношений с Москвой.