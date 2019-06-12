Министр обороны Турции оценил письмо американского коллеги

Письмо и. о. главы Пентагона Патрика Шанахана по поводу покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не соответствует духу союзничества с Анкарой, заявил министр обороны страны Хулуси Акар, его слова цитирует сайт телеканала NTV. Турция даст на него "соответствующий ответ", добавляет Акар.

Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки российских ЗРК, а первая партия должна поступить в июле. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их приобретение — в частности, отказом продавать Турции новейшие самолеты F-35. Так, обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, а новых пилотов для обучения принимать не будут.