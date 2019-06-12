Влашич хочет остаться в ЦСКА. Но может попасть в Турцию
После окончания футбольного сезона остается неясной ситуация вокруг хорватского хавбека Николы Влашича, который играл за московский ЦСКА на правах аренды из английского "Эвертона". Хорват хотел бы остаться в России, но может оказаться в Турции.
Дело в том, что у армейской команды, судя по всему, весьма ограничены финансовые возможности, а "Эвертон" по разным сведениям требует за хорвата от 12 до 15 млн евро. И, хотя гендиректор ЦСКА Роман Бабаев говорил, что работает над вопросом продления отношений в Влашичем, возможно, "красно-синие" не смогут удовлетворить запросов англичан.
По слухам, параллельно с ЦСКА переговоры по фигуре Влашича ведет питерский "Зенит", у которого, конечно же, куда больше финансовых возможностей. Ну и, как сообщают инсайдеры, агенты футболиста проговаривают для него другие варианты продолжения карьеры, поскольку "Эвертон", похоже, не слишком вдохновился качественной игрой хорвата за армейский клуб и по-прежнему хочет его продать, только теперь подороже, чем год назад.
В этой связи у полузащитника есть предложение из Турции, от одного из клубов высшего дивизиона, чье название не сообщается официально, а неофициально речь идет о "Бешикташе".
В свою очередь Тончи Мартич, агент Влашича, сообщил изданию "Спорт-экспресс": "Я не могу дать никакой информации о течении переговоров. Пока клубы не договорятся между собой, я не могу никак прокомментировать ход переговоров. Но могу вам точно сказать, что на данный момент переговоры между "Эвертоном" и ЦСКА все еще продолжаются".
"Мне сложно судить о финансовой ситуации в ЦСКА, — сказал Мартич. – К тому же, эта сторона вопроса лежит в зоне ответственности президентов двух клубов. И на данный момент – это не мое дело. Сейчас все зависит от владельцев и Евгения Гинера в частности. Я могу лишь обсуждать условия контракта для игрока, но не его трансфер".
Сейчас
Путин вручил госпремии
Картина дня
-
Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
- Бари Алибасов радуется, как пятилетний
- Медведев за четырехдневную рабочую неделю
- Это не коллапс? Что происходит с подмосковными электричками
- Раскольник Филарет теперь против томоса
Самое читаемое
-
Бари Алибасов не помнит, кто он
- Дачник-пенсионер расстрелял семью соседа. Взять его живым не вышло
- Рыбаки выловили тело бывшего мэра
- Медбрат-убийца ставил опыты на пациентах
- Звезда популярного телешоу найден мертвым в ванной
Телеканал "Россия"
-
Премьера фильма "Балканский рубеж" на канале "Россия"
- "Зулейха открывает глаза": опубликован первый тизер-постер
- "Движение вверх" выходит в прокат в Китае и Южной Корее
- Судьба Бари Алибасова. "Я без Шукшиной не представляю себя"
- "Крымский мост. Сделано с любовью": не пропустите телепремьеру!
Вести.Экономика
-
Фондовые индексы России обновили максимумы
- Трамп призывает ФРС развязать валютную войну
- Forbes: самые высокооплачиваемые спортсмены
- Медведев предупредил россиян: переход на четырехдневную рабочую неделю чреват расширением досуга
- Грозит ли Америке социализм?
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
Самые ожидаемые автомобильные новинки лета-2019 в России!
- Аскольд Запашный попал в ДТП с пьяными выходцами из Таджикистана
- Русский мастер в США сделал Lamborghini из автохлама! (видео)
- Рынок новых автомобилей в России обрушился до "оранжевого" уровня
- В Узбекистане будут выпускать дешевый аналог Lada
Недвижимость
-
Ликбез: как прописаться на даче и оспорить кадастровую стоимость
- Срок отключения горячей воды хотят сократить
- Названы самые грязные и самые чистые регионы России
- Что даст отказ от счетчиков в новостройках
- Вице-мэр превратил квартиру в бордель
- Московские районы, где жилье продается быстрее всего
Вести.Медицина
-
Стало известно, почему здоровье рушится после 50 лет
- Муж и жена умерли от загадочной болезни на Фиджи
- «Вечный» канцероген обнаружен в продуктах питания
- Лекарства от изжоги и язвы желудка повышают риск ранней смерти
- Все очень плохо: новая опасность ультраобработанных продуктов
Вести в 20.00
-
Как развалилось дело Голунова
- Главный следователь покушался на губернатора
- Баскетболистов обокрали в раздевалке
Вести-Москва
-
МВД: уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращено
- Деньги взяли, занятия обещали: куда исчез "Мир фитнеса"
- Обманутые дольщики ЖК "Родники" требуют суда над застройщиком
- Панды из Китая обживаются в Московском зоопарке
- Концерт в "Зарядье", "СамоварФест" на ВДНХ и праздничный салют: как провести День России
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Учёные рассказали о необычном источнике, который подпитывает магнитное поле Земли
- Раскрыт секрет смертельно опасных "невидимых" зубов рыбы-дракона
- Глобальное потепление сделает Сибирь почти курортом
- Cоздан теплоизолятор, вдохновлённый шерстью белого медведя
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео