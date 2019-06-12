Влашич хочет остаться в ЦСКА. Но может попасть в Турцию

После окончания футбольного сезона остается неясной ситуация вокруг хорватского хавбека Николы Влашича, который играл за московский ЦСКА на правах аренды из английского "Эвертона". Хорват хотел бы остаться в России, но может оказаться в Турции.

Дело в том, что у армейской команды, судя по всему, весьма ограничены финансовые возможности, а "Эвертон" по разным сведениям требует за хорвата от 12 до 15 млн евро. И, хотя гендиректор ЦСКА Роман Бабаев говорил, что работает над вопросом продления отношений в Влашичем, возможно, "красно-синие" не смогут удовлетворить запросов англичан.

По слухам, параллельно с ЦСКА переговоры по фигуре Влашича ведет питерский "Зенит", у которого, конечно же, куда больше финансовых возможностей. Ну и, как сообщают инсайдеры, агенты футболиста проговаривают для него другие варианты продолжения карьеры, поскольку "Эвертон", похоже, не слишком вдохновился качественной игрой хорвата за армейский клуб и по-прежнему хочет его продать, только теперь подороже, чем год назад.

В этой связи у полузащитника есть предложение из Турции, от одного из клубов высшего дивизиона, чье название не сообщается официально, а неофициально речь идет о "Бешикташе".

В свою очередь Тончи Мартич, агент Влашича, сообщил изданию "Спорт-экспресс": "Я не могу дать никакой информации о течении переговоров. Пока клубы не договорятся между собой, я не могу никак прокомментировать ход переговоров. Но могу вам точно сказать, что на данный момент переговоры между "Эвертоном" и ЦСКА все еще продолжаются".

"Мне сложно судить о финансовой ситуации в ЦСКА, — сказал Мартич. – К тому же, эта сторона вопроса лежит в зоне ответственности президентов двух клубов. И на данный момент – это не мое дело. Сейчас все зависит от владельцев и Евгения Гинера в частности. Я могу лишь обсуждать условия контракта для игрока, но не его трансфер".