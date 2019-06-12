Первые "Удавы" поступили в армию

Российским военным поставлена первая партия новейших пистолетов "Удав", началась опытная войсковая эксплуатация этого оружия. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор входящего в госкорпорацию "Ростех" Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков.

Самозарядный пистолет "Удав" имеет калибр 9 миллиметров и магазин на 18 патронов. Пистолет может использовать полную номенклатуру боеприпасов 9x21 миллиметр: трассирующие, бронебойные и экспансивные. Специально для "Удава" разработали два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости.



"Удав" — полностью отечественная разработка, которая производится из российских комплектующих. Пистолетный комплекс прошел государственные испытания и получил рекомендацию к принятию на вооружение. В апреле пистолетный комплекс "Удав" решением Межведомственной комиссии был допущен к серийному производству. Акт комиссии был утвержден Минобороны, "Удаву" присвоили литеру "О1".

По словам Альберта Бакова, гражданская версия "Удава" появится в этом году и будет ориентирована на требования профессиональных спортсменов-стрелков. Тактико-технические характеристики нового пистолета, по мнению разработчиков, позволят ему конкурировать с такими известными брендами, как Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock, Browning, CZ и другими.