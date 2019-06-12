Ситуация с Алибасовым: поднялась температура, кот пропал

Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную службу больницы. По данным агентства, Алибасов находится в реанимационном отделении, утром 12 июня температура была 36,8. Родные продюсера накануне сообщили, что в ближайшие три дня он будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей.

Алибасов попал в больницу 4 июня с ожогом пищевода, желудка и дыхательных путей. Причиной стало средство для прочистки труб "Крот", выпитое Алибасовым по ошибке. Последние дни он находился в искусственной коме, однако во вторник пришел в себя, правда, никого не узнал и не смог ничего вспомнить о случившемся.

Накануне из квартиры Алибасова в Мерзляковском переулке во время пресс-конференции сбежал кот породы канадский сфинкс. Кот откликается на кличку Чуча, нашедшему обещано крупное вознаграждение (его сумма не уточняется) или билет на ближайшее выступление группы "На-На".