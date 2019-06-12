Васильев и Кадыров отреагировали на снос дорожного знака

Вопрос границы с Чечней после сноса дорожного указателя в Кизлярском районе будет решен с учетом жителей двух республик, заявил глава Дагестана Владимир Васильев.

Претензий друг к другу у сторон нет. Однако процесс установления границы приостановили. Васильев попросил с пониманием отнестись к тому факту, что часть населения Дагестана восприняла инцидент как нарушение территориальных интересов.

В понедельник рабочие убрали дорожный указатель на выезде из Кизляра, передает РИА Новости.

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил дагестанцев не поддаваться на провокации и поблагодарил Васильева за взвешенный подход. Видеозапись разместили на странице агентства "Чечня сегодня" в Instagram.

Полиция на месте работает над предотвращением конфликтов, вопрос межевания границы с Северной Осетией уже решен, добавил Кадыров.

Правительству России и регионам до 2021 года нужно завершить работу по установлению границ регионов и населенных пунктов, согласно поручению президента, для проведения кадастрового учета.

Чечня и Дагестан приостановили работу над установлением административных границ в апреле по неизвестным причинам.