Обнародованы данные о рождаемости и смертности в России

В России в 2018 году в России родились в общей сложности 1,6 миллиона человек, умерли — 1,8 миллиона, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Самые высокие показатели рождаемости и смертности зафиксированы в Москве. Так, в прошлом году в российской столице появились на свет 132,1 тысячи малышей, скончались 122 тысячи человек. Второе место по этим показателям занимает Московская область: 83 тысячи родившихся и 92 тысячи умерших.

Далее по наибольшему количеству родившихся россиян регионы распределились следующим образом: Краснодарский край (64,5 тысячи младенцев), Санкт-Петербург (64 тысячи) и Тюменская область (50 тысяч). Что касается скончавшихся граждан, список почти такой же: Краснодарский край (67 тысячи человек), Санкт-Петербург (59,8 тысячи), Свердловская область (58,5 тысячи).

Антилидером рейтинга стал Ненецкий автономный округ: в 2018 году там родились всего 618 малышей, умерли 394 человека. Чуть больше детей появились на свет на Чукотке (625 человек), в Магаданской области (1427), Еврейской автономной области (1800) и Калмыкии (3000). Данные о количестве умерших в этих регионах не приводятся.

В апреле был опубликован топ-10 регионов России с самым большим приростом населения.