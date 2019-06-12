В ВКС могут появиться истребительницы

Первых в истории России курсанток, которые обучаются на военных летчиц, будут направлять в тот род авиации, где они смогут лучше себя проявить. При наличии необходимых способностей будущие военные летчицы смогут претендовать в том числе и на службу в истребительной авиации.

Такое пояснение сделал заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Андрей Юдин. Ранее сообщалось, что для первых потоков военных летчиц предусмотрена возможность служить только в транспортной авиации.

В процессе подготовки будут учитываться способности девушек, чтобы направить их в подходящий род авиации, рассказал Юдин агентству ТАСС.

"Будем смотреть — если девушка талантливая, если у нее получится летать на истребителе, то возможность такую рассмотрим", — пообещал он.

Решение о пригодности летчиков, по словам генерал-лейтенанта, принимается на основании специальных испытаний, в которые входит проверка психологических и когнитивных качеств человека. Эти испытания проходят на вступительных экзаменах и во время обучения.

Решение о первом приеме девушек на летные специальности в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков принял в 2017 году министр обороны Сергей Шойгу. По итогам вступительных экзаменов за два года зачислили на обучение 31 девушку. В нынешнем году планируется вновь провести набор девушек — будет сформирована уже третья группа будущих военных летчиц.