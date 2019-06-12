ММА. Серроне не получил переломов в проигранном бою с Фергюсоном

Боец ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC Дональд Серроне, по прозвищу "Ковбой", впервые "вышел в свет" после поражения в бою против соотечественника Тони Фергюсона. На турнире UFC 238 последний буквально сделал из лица соперника отбивную.

Серроне в итоге потерпел поражение техническим нокаутом после того, как его глаз полностью заплыл от ударов Фергюсона и медики запретили Ковбою продолжать бой. К слову, его соперник после матча сказал, что видел проблемы Дональда и старался их максимально усугубить.

"Я в добром здравии, — написал Серроне в социальной сети Instagram. – Спасибо всем за поддержку и сообщения. Мои травмы не опасны: ни переломов, ни трещин, ни сколов костей глазницы. Теперь моя задача выздоравливать и ждать реванша или следующего боя".