Ушел из жизни посол РФ в Гамбии и Сенегале Сергей Крюков

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Сергей Крюков скончался 11 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщила российская дипмиссия в Сенегале в своем Facebook.

В посольстве заявили, что Крюков был блестящим дипломатом, профессионалом своего дела, отметили его высокую личную ответственность и компетентность, а также подчеркнули, что на всех занимаемых постах дипломат отстаивал национальные интересы России.

В дипмиссии скорбят в связи с безвременной кончиной Сергея Крюкова.