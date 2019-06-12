Захарова предложила Болтону "составить списочек"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что КНДР, Иран, Венесуэла, Россия и Китай "пытаются сеять дезинформацию о разногласиях президента Трампа и его советников". "Стенографы этих режимов в американской прессе немедленно подхватывают это", — добавил Болтон, сославшись на недавний пример с газетой The New York Times.
Заявление Болтона было сделано 11 июня на конференции Wall Street Journal CFO Network, организованной газетой The Wall Street Journal. Захарова в своем "Фейсбуке" называет новость о выдвинутой Болтоном версии "невероятной".
White House National Security Adviser John Bolton says "stenographers" in the U.S. media pick up on "disinformation" about the Trump administration from North Korea, Iran, Venezuela, Russia and China #WSJCFO pic.twitter.com/u59eM1FHVE— Capital Journal (@WSJPolitics) 11 июня 2019 г.
Прежде всего, наличие различий во мнениях между президентом и его окружением — признак наличия в стране демократического процесса, отмечает Мария Захарова, указывая, с каким рвением отстаивает эту ценность сам Вашингтон.
"Вот, например, Сирия и вывод американских войск из нее. Трамп говорил одно (выводят), силовики начали его корректировать (не выводят, выводят позже и т. д.)", — приводит пример представитель МИД.
Никак не пройти и мимо того факта, что буквально пару недель назад Дональд Трамп публично — в "Твиттере" — назвал своего соратника Рекса Тиллерсона "тупым как камень", указывает Захарова. "Вряд ли это милое сравнение порождено единством во мнениях", — отмечает она. Стоит отметить: впервые Трамп использовал нелестную формулировку 'dumb as a rock' в отношении Тиллерсона еще в декабре 2018 года.
"Для закрепления на позициях тотального абсурда" представитель МИД РФ предлагает Болтону "сразу признать, что американскими СМИ владеют русские олигархи, "Твиттер" Трампа ведет "фабрика троллей", а голосом самого Болтона на мероприятии WSJ говорили пранкеры Лексус и Вован".
"Кстати, а кто владеет американскими СМИ? — интересуется Захарова. — Составим списочек?"
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