Захарова предложила Болтону "составить списочек"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что КНДР, Иран, Венесуэла, Россия и Китай "пытаются сеять дезинформацию о разногласиях президента Трампа и его советников". "Стенографы этих режимов в американской прессе немедленно подхватывают это", — добавил Болтон, сославшись на недавний пример с газетой The New York Times.

Заявление Болтона было сделано 11 июня на конференции Wall Street Journal CFO Network, организованной газетой The Wall Street Journal. Захарова в своем "Фейсбуке" называет новость о выдвинутой Болтоном версии "невероятной".

