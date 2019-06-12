Изнасилование помешало: Неймара не будет на обложке FIFA 2020

Ведущий форвард футбольной сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермен" Неймар должен был стать главным персонажем компьютерной игры FIFA 2020, но ее издатели в лице компании Electronic Arts (EA) отказались поместить игрока на обложку. Всему виной дело об изнасиловании.

Как уже сообщали Вести.Ru, бразильская модель Нажила Триндади обратилась в полицию с иском, в котором сообщила, что 27-летний футболист изнасиловал ее 15 мая в парижском отеле. Правда, в ходе следствия она несколько раз меняла показания, сообщив, в частности, что секс с Неймаром был по обоюдному согласию. И все же девушка настаивает, что партнер бил ее и вел себя грубо.

На этом фоне пока нет серьезной реакции от спонсоров бразильской звезды, которые обычно в таких случаях если не отказываются от работы со спортсменом, то приостанавливают соглашения. Первыми, как утверждает El Mundo Deportivo, в дело вступила EA, которая приняло решение заменить Неймара на обложке релиза из-за скандала. Кто будет представлен вместо бразильца, пока не сообщается.