Задержание Алексея Навального в центре Москвы сняли на видео

Участники шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова сняли на видео задержание оппозиционера Алексея Навального, принявшего участие в несанкционированной акции.

"Зачем? Это кустарщина. Позови старшего!" — требовал от полицейских блогер, отказываясь проходить в служебный автобус на Рождественском бульваре.

По официальной информации от столичного управления МВД, задержаны более 200 участников несанкционированной акции, в том числе журналисты множества изданий. Митингующие дошли до Петровки, 38, после чего улицу оцепили, полицейские применили силу.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что применение силы полицией к задержанным свидетельствует о непрофессионализме.

"Нельзя применять силу ни в каком случае. Сила появляется тогда, когда не хватает профессионализма", — цитирует ее слова ТАСС.

Акцию спланировали еще до освобождения Голунова и сообщения главы МВД Владимира Колокольцева о невиновности журналиста и снятии с него обвинений в хранении и распространении наркотиков. Сам Голунов, освобожденный из-под домашнего ареста вечером 11 июня, на акцию не пошел.