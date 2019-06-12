За Чучу Алибасова дадут 800 тысяч

Нашедшему кота Бари Алибасова, который пропал накануне из квартиры продюсера в Мерзляковском переулке, обещано вознаграждение в 800 тысяч рублей или выступление группы "На-На".

Кот пропал во время пресс-конференции, когда двери квартиры и подъезда были открыты. Известно, что животное породы канадский сфинкс имеет серый окрас и откликается на кличку Чуча.

Алибасов попал в больницу 4 июня с ожогом пищевода, желудка и дыхательных путей. Причиной стало средство для прочистки труб "Крот", выпитое Алибасовым по ошибке. Последние дни он находился в искусственной коме в НИИ им. Склифосовского, однако во вторник пришел в себя, правда, никого не узнал и не смог ничего вспомнить о случившемся. Однако первым делом спросил о любимом коте.