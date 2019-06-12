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День России 47 минут назад
Щедрин написал сочинение памяти Плисецкой
Композитор, народный артист СССР Родион Щедрин, который 12 июня получил в Кремле Госпремию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что написал сочинение памяти своей супруги, балерины Майи Плисецкой, умершей в мае 2015 года.
Щедрин назвал Плисецкую великой, признался, что прожил с ней самые, возможно, счастливые 57 лет жизни, и рассказал, что написал сочинение памяти балерины после долгих раздумий. По его словам, новое произведение уже прозвучало в исполнении коллектива Валерия Гергиева в Санкт-Петербурге и Москве. Его также исполняли во время пасхального фестиваля в Туле. 86-летний Щедрин рассказал и о том, что некоторое время назад посетил свой родной город Алексин в Тульской области. Там недавно восстановили храм, настоятелем которого был дед композитора.
В День России глава государства вручил Государственные премии 11 выдающимся людям страны. Выступая на церемонии, лауреат премии в области литературы и искусства пианист Николай Луганский отметил высокое качество российского музыкального образования. "Такого образования, наверное, нет нигде, ни в Европе, ни на американских материках", — приводит его слова ТАСС. Луганский призвал беречь сложившуюся систему и защищать ее, прежде всего от легкомысленных реформ или неглубоких инструкций.
Еще один лауреат Госпремии, литературовед Павел Басинский, во время церемонии отметил, что его книги "не появились бы на свет, если бы не ежедневная и кропотливая работа многих людей, целых коллективов". В своей речи он поблагодарил, в частности, коллективы музея-усадьбы "Ясная поляна", музея Льва Толстого в Москве, сотрудников Института мировой литературы, Литературного института имени Максима Горького, а также редакции "Российской газеты", где Басинский работает почти 15 лет.
Директор национального парка "Кенозерский" в Архангельской области Елена Шатковская, также получившая Госпремию, обратила внимание Путина на проблемы сохранения природы на охраняемых территориях.
Завершая церемонию, президент еще раз поздравил лауреатов с наградами, заверив, что российские власти будут делать все для дальнейшего процветания и развития страны.
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