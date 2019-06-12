Вавринка, Хачанов и Чорич приедут на St. Petersburg Open

Крупный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов St. Petersburg Open, который пройдет в северной столице России с 15 по 22 сентября, сообщил о первых контрактах на участие в нем сильнейших спортсменов тура. Известно, что в Питер приедут Стэн Вавринка, Борна Чорич и Карен Хачанов.

Швейцарец Вавринка является трехкратным победителем турниров "Большого шлема", хотя сейчас переживает не лучший момент в своей карьере, пытаясь вернуться в Топ-10 рейтинга АТР. Тем не менее, его имя – отличная характеристика работе менеджмента турнира.

Кроме того организаторы турнира в городе на Неве сообщили, что в соревнованиях точно выступят игроки Топ-15 – первая ракетка России Карен Хачанов и хорват Борна Чорич. Ведутся переговоры с россиянином Даниилом Медведевым и чемпионом St. Petersburg Open-2011 хорватом Марином Чиличем. Действующий чемпион – финалист Roland Garros австриец Доминик Тим.