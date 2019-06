Журналист успел сфотографировать секрет из пиджака Трампа

Фотографу газеты The Washington Post Джэбину Ботсфорду удалось сфотографировать и частично прочесть документ, который, по словам американского президента Дональда Трампа, является секретной частью соглашения между США и Мексикой о решении проблемы нелегальных мигрантов. Накануне Трамп помахал документом перед журналистами, скептически относящимися к существованию некой "секретной" сделки по мигрантам с Мексикой в дополнение к соглашению, о котором было объявлено в пятницу, 7 июня.

По заявлению Трампа, основные детали сделки с Мексикой еще не опубликованы, однако глава мексиканского МИД Марсело Эбрард это заявление опроверг. По его словам, все условия соглашения были публично озвучены на минувшей неделе. Именно в противовес этому заявлению Трамп продемонстрировал журналистам сложенный документ, который достал из внутреннего кармана своего пиджака.

"the Government of Mexico will take all necessary steps under domestic law to bring the agreement into force with a view to ensuring that the agreement will enter into force within 45 days."