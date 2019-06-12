Журналист успел сфотографировать секрет из пиджака Трампа
Фотографу газеты The Washington Post Джэбину Ботсфорду удалось сфотографировать и частично прочесть документ, который, по словам американского президента Дональда Трампа, является секретной частью соглашения между США и Мексикой о решении проблемы нелегальных мигрантов. Накануне Трамп помахал документом перед журналистами, скептически относящимися к существованию некой "секретной" сделки по мигрантам с Мексикой в дополнение к соглашению, о котором было объявлено в пятницу, 7 июня.
По заявлению Трампа, основные детали сделки с Мексикой еще не опубликованы, однако глава мексиканского МИД Марсело Эбрард это заявление опроверг. По его словам, все условия соглашения были публично озвучены на минувшей неделе. Именно в противовес этому заявлению Трамп продемонстрировал журналистам сложенный документ, который достал из внутреннего кармана своего пиджака.
“the Government of Mexico will take all necessary steps under domestic law to bring the agreement into force with a view to ensuring that the agreement will enter into force within 45 days.” @realDonaldTrump #Mexico agreement. Second photo flipped @washingtonpost @postpolitics pic.twitter.com/lWuJU9bpYK— Jabin Botsford (@jabinbotsford) June 11, 2019
Из попавшей в кадр части текста документа можно, в частности, понять, что правительство Мексики обязуется "принять все необходимые шаги в рамках национального законодательства, чтобы ввести в действие соглашение, рассчитывая затратить на это не более 45 дней". Министр Эбрард также признал, что Мексика может вернуться к обсуждению предложения США о "третьей безопасной стране" для мигрантов, если ее собственные меры по предотвращению миграции в США не дадут желаемого результата в течение 45 дней.
Неясно, какую юридическую силу имеет документ, показанный Трампом журналистам. Он подписан не президентами, высокопоставленными дипломатами или хотя бы послами двух стран, как можно было ожидать в таком серьезном вопросе. Подписи на нем поставили исполняющий обязанности юридического советника Госдепа США Марик Стринг и помощник советника по правовым вопросам МИД Мексики Алехандро Селорио Алькантара.
США и Мексика достигли соглашения по миграционным вопросам на минувшей неделе, напоминает РИА Новости. В Мехико обязались отправить на границу до 6 тысяч солдат Национальной гвардии, чтобы сократить поток нелегальных мигрантов в США. Трамп грозил соседям торговыми пошлинами до 25 процентов, если власти Мексики не предпримут меры против нелегальной миграции.
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