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12 июня 201915:38

Журналист успел сфотографировать секрет из пиджака Трампа

Twitter / Jabin Botsford

Фотографу газеты The Washington Post Джэбину Ботсфорду удалось сфотографировать и частично прочесть документ, который, по словам американского президента Дональда Трампа, является секретной частью соглашения между США и Мексикой о решении проблемы нелегальных мигрантов. Накануне Трамп помахал документом перед журналистами, скептически относящимися к существованию некой "секретной" сделки по мигрантам с Мексикой в дополнение к соглашению, о котором было объявлено в пятницу, 7 июня.

По заявлению Трампа, основные детали сделки с Мексикой еще не опубликованы, однако глава мексиканского МИД Марсело Эбрард это заявление опроверг. По его словам, все условия соглашения были публично озвучены на минувшей неделе. Именно в противовес этому заявлению Трамп продемонстрировал журналистам сложенный документ, который достал из внутреннего кармана своего пиджака.

Из попавшей в кадр части текста документа можно, в частности, понять, что правительство Мексики обязуется "принять все необходимые шаги в рамках национального законодательства, чтобы ввести в действие соглашение, рассчитывая затратить на это не более 45 дней". Министр Эбрард также признал, что Мексика может вернуться к обсуждению предложения США о "третьей безопасной стране" для мигрантов, если ее собственные меры по предотвращению миграции в США не дадут желаемого результата в течение 45 дней.

Неясно, какую юридическую силу имеет документ, показанный Трампом журналистам. Он подписан не президентами, высокопоставленными дипломатами или хотя бы послами двух стран, как можно было ожидать в таком серьезном вопросе. Подписи на нем поставили исполняющий обязанности юридического советника Госдепа США Марик Стринг и помощник советника по правовым вопросам МИД Мексики Алехандро Селорио Алькантара.

США и Мексика достигли соглашения по миграционным вопросам на минувшей неделе, напоминает РИА Новости. В Мехико обязались отправить на границу до 6 тысяч солдат Национальной гвардии, чтобы сократить поток нелегальных мигрантов в США. Трамп грозил соседям торговыми пошлинами до 25 процентов, если власти Мексики не предпримут меры против нелегальной миграции.

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