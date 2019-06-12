Нежелателен, но возможен: ЕК допускает Brexit без сделки

Европейская комиссия подтвердила возможность провести Brexit "без сделки", передает ТАСС. При этом подготовительные меры, принятые Брюсселем на этот случай, не нуждаются в изменениях.

Цитируя коммюнике, обнародованное в среду по итогам исполнительной коллегии ЕС, агентство указывает на сохраняющуюся в Соединенном Королевстве неопределенность относительно ратификации Соглашения о выходе из ЕС. Сценарий по выходу из Евросоюза без соглашений к ноябрю 2018 года остается "вероятным, хотя и нежелательным исходом".

К этому сценарию Еврокомиссия готовится с декабря 2017 года. На сегодняшний день она представила 19 законодательных предложений, 18 из которых были приняты Европарламентом и Советом ЕС. Достигнуто политическое соглашение между институтами ЕС по возможному изменению союзного бюджета на 2019 год.