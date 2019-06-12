Президент побывал на месте раскопок в Кремле

Российский лидер Владимир Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле. Для туристов вход будет открыт с 14 июня.

Впервые раскопки в Кремле — это научный проект, не связанный с благоустройством территории, заявил директор Института археологии РАН академик Николай Макаров. Место выбирали долго, ученые решили, что в Большом Кремлевском сквере наиболее вероятны отложения второй половины XII века – самых древних в Москве.

Рядом находился двор серпуховского князя Владимира Андреевича Храброго, кузена Дмитрия Донского. Точно известно, что на территории сквера находились Приказы в ХVI-ХVII веках – основа будущих министерств.

Пока вглубь прошли менее чем на полтора метра. Это слой XVIII-XIX веков, находки малочисленны, но они есть. Это изразцы, наличники, черепица, а также предметы вооружения — две сабли, штык, пика, детали ружей, замок от ружья, датированные 1812 годом.

Глубина раскопок будет достигать 4-8 метров. Найденное археологи передадут в музеи, передает ТАСС.