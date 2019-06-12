DDoS-атака на серверы: Telegram пришел в себя

Мессенджер Telegram сообщил о мощной DDoS-атаке на платформу, из-за чего в ее работе произошел сбой. В среду, 12 июня, с проблемами соединения и обменом сообщениями столкнулись пользователи по всему миру, но в наибольшей степени в странах Северной и Южной Америки.

По данным РИА Новости, сбой затронул пользователей из США, стран Южной Америки, некоторых стран Европы, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Около 15 часов по московскому времени команда Telegram сообщила в своем Twitter, что "ситуация, как кажется, стабилизировалась".

Во вторник, 11 июня, неполадки в работе сервиса отмечались у пользователей в Нидерландах, Дублине, Санкт-Петербурге.