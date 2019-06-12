Названы "безобидные" привычки, которые могут вызвать рак
Онкологи из США выявили несколько распространенных привычек, которые могут повышать риск раковых заболеваний у человека. Одна из них — употребление очень горячей еды и напитков. В этом случае растет вероятность заболеть раком пищевода и слизистой оболочки полости рта, пишет портал МедикФорум. Медики советуют не употреблять напитки и блюда, если их температура превышает 60 градусов.
Попало в список факторов риска и употребление кофе: во время прожарки кофейных зерен образуются канцерогены, способные накапливаться в организме. Исследователи Американской ассоциации исследователей рака, проанализировав данные 1,2 миллиона человек, пришли к неутешительному выводу: употребление двух и более чашек кофе в день повышает риск развития рака легких на 41 процент даже у некурящих людей.
Опасна привычка каждый день есть красное мясо — и особенно продукты его переработки: как показывают исследования, это увеличивает риск преждевременной смерти на 43 процента, в том числе от онкологических болезней. Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.
Вредны для организма недосып и привычка бодрствовать до очень позднего времени: это ведет к недостаточной выработке гормона мелатонина, отвечающего за естественные суточные ритмы человека. С нехваткой именно этого гормона многие исследователи связывают развитие опухолевых процессов в организме. Например, по мнению онкологов, нехватка мелатонина повышает риск возникновения рака груди.
Ранее ученый-диетолог из США Моника Рейнагель выяснила, что при всей пользе орехов в рационе человека увлекаться ими не следует. Чрезмерное употребление орехов может быть причиной заболеваний печени, в том числе онкологических.
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