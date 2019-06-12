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12 июня 201916:17

Бочаров выдвинут кандидатом на пост главы Волгоградской области

Михаил Терещенко/ТАСС

На выборы главы региона от партии "Единая Россия" выдвинут действующий губернатор Андрей Бочаров. Его кандидатура выдвинута путем тайного голосования в ходе партийной конференции. Бочаров набрал большинство голосов, сообщает "Интерфакс". Помимо него рассматривались кандидатуры председателя Волгоградской областной думы Николая Семисотова, однако за Семисотова было отдано только девять голосов, тогда как за Бочарова — 188.

В начале июня Бочаров на рабочей встрече с активом области озвучил решение об участии в выборах и призвал партийцев принять участие в формировании с учетом мнения жителей планов развития региона на следующий период.

Выборы губернатора Волгоградской области назначены на 8 сентября текущего года. Также в этот день состоятся выборы депутатов регионального заксобрания, глав 220 сельских и городских поселений, более чем 300 советов, дум и собраний в селах и городских округах.

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