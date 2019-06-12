Понесло под машину: в Севастополе разыскивают девушку, спасшую ребенка из потока
Жители Севастополя нескоро забудут наводнение, случившееся 7 июня после сильнейшего ливня, когда городские дороги превратились в полноводные реки.
В тот день на улице Кожанова бурный поток воды подхватил маленького мальчика и понес его по проезжей части.
Беспомощного ребенка заметили взрослые. Из троллейбуса выбежал водитель, из остановившейся маршрутки — девушка-пассажир. Вдвоем им удалось подхватить мальчика, которого понесло под машину.
Видео инцидента опубликовала "Севастопольская телерадиокомпания". По информации телеканала, департамент транспорта Севастополя намерен ходатайствовать о награждении спасителей мальчика.
Трудностей с награждением мужчины возникнуть не должно — хорошую реакцию проявил водитель троллейбуса Валерий Скоморохов. А девушку, бросившуюся к мальчику из маршрутки в воду, сейчас разыскивают — департамент транспорта обратился через местные СМИ к жителям города с просьбой сообщить имя спасительницы.
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