Новости Спорт

Все видео этой рубрики
12 июня 201916:20

Вратарь сборной Гильерме может поменять "Локомотив" на "Спартак"

sport-express.ru

Руководители московского "Спартака" всерьез задумались о подписании контракта с вратарем футбольной сборной России и "Локомотива" Гильерме Маринато. Дело в том, что у бразильца с российским паспортом возникли проблемы с переподписанием контракта с железнодорожниками.

Соглашение Гильерме с "Локо" истекает в декабре нынешнего года и пока между сторонами нет согласия в цифрах нового контракта. 33-летний голкипер, сообщает "Спорт-экспресс", требует 3 млн евро зарплаты и 3 млн евро в качестве подписного бонуса. Но руководители клуба пока не идут ему навстречу.

При этом вратарь неплохо себя зарекомендовал во время игр чемпионата страны, да и в сборной пока именно ему доверяют первый номер, но в матчах Лиги чемпионов Гильерме сыграл за "Локо" в целом не слишком успешно, пропуская в среднем по 2 гола за игру.

"Спартак" же, считают эксперты, намерен укрепить вратарскую позицию – ранее клуб уже практически решил вопрос с трансфером 27-летнего голкипера тульского "Арсенала" Михаила Левашова. В то же время у клуба на контракте есть Артем Ребров (35 лет, контракт еще на год), Александр Селихов (25 лет, контракт еще на два года) и Александр Максименко (21 год, контракт еще на два года).

Сейчас

17:15

Медведеву вернули "Твиттер"

16:29

Попытка еще одного переворота в Судане провалилась

14:07

Путин назвал Россию сильной системой

13:06

Алексей Навальный задержан в Москве

12:43

Путин вручил госпремии

11:53

Против гонконгских демонстрантов применили перцовый газ

09:20

Премьер Медведев поздравил граждан с Днем России

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Президент побывал на месте раскопок в Кремле

Президент побывал на месте раскопок в Кремле

1 час назад
Задержание экс-главы волгоградского СКР сняли на видео

Задержание экс-главы волгоградского СКР сняли на видео

45 минут назад
Рябков и Томпсон провели позитивную и искреннюю встречу

Рябков и Томпсон провели позитивную и искреннюю встречу

14 минут назад
Журналист успел сфотографировать секрет из пиджака Трампа

Журналист успел сфотографировать секрет из пиджака Трампа

1 час назад
Климкин анонсировал ответ Украины на возвращение России в ПАСЕ

Климкин анонсировал ответ Украины на возвращение России в ПАСЕ

3 часа назад
Продление "крымских санкций" согласовано постпредами стран Евросоюза

Продление "крымских санкций" согласовано постпредами стран Евросоюза

4 часа назад
WhatsApp грозит своим пользователям судами

WhatsApp грозит своим пользователям судами

7 часов назад
МИД: в Осаке Путин и Трамп могут встретиться "на ногах"

МИД: в Осаке Путин и Трамп могут встретиться "на ногах"

6 часов назад
Представитель Зеленского: поставлять российский газ на Украину могут Бойко и Медведчук

Представитель Зеленского: поставлять российский газ на Украину могут Бойко и Медведчук

6 часов назад
Навальному придется переночевать в ОВД

Навальному придется переночевать в ОВД

48 минут назад
Преемница Меркель выступила за сотрудничество с Россией

Преемница Меркель выступила за сотрудничество с Россией

4 часа назад
Обнародованы данные о рождаемости и смертности в России

Обнародованы данные о рождаемости и смертности в России

3 часа назад
Нежелателен, но возможен: ЕК допускает Brexit без сделки

Нежелателен, но возможен: ЕК допускает Brexit без сделки

1 час назад
Нужна помощь: Диану Толстеневу спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Диану Толстеневу спасет операция на позвоночнике

10.06.2019 08:15
Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

06.06.2019 13:47
Арестованы задержанные в Крыму сторонники "Хизб ут-Тахрир"

Арестованы задержанные в Крыму сторонники "Хизб ут-Тахрир"

7 минут назад
Попытка еще одного переворота в Судане провалилась

Попытка еще одного переворота в Судане провалилась

45 минут назад
Бочаров выдвинут кандидатом на пост главы Волгоградской области

Бочаров выдвинут кандидатом на пост главы Волгоградской области

1 час назад
Понесло под машину: в Севастополе разыскивают девушку, спасшую ребенка из потока

Понесло под машину: в Севастополе разыскивают девушку, спасшую ребенка из потока

1 час назад
Названы "безобидные" привычки, которые могут вызвать рак

Названы "безобидные" привычки, которые могут вызвать рак

1 час назад
"Яндекс" работает над AR-сервисом про моду и стиль

"Яндекс" работает над AR-сервисом про моду и стиль

1 час назад
DDoS-атака на серверы: Telegram пришел в себя

DDoS-атака на серверы: Telegram пришел в себя

1 час назад
Щедрин написал сочинение памяти Плисецкой

Щедрин написал сочинение памяти Плисецкой

2 часа назад
Китайский МИД расшифровал послание Путина

Китайский МИД расшифровал послание Путина

2 часа назад
Захарова предложила Болтону "составить списочек"

Захарова предложила Болтону "составить списочек"

2 часа назад
Маленькие хулиганы устроили пожар на мемориальном комплексе в Серове

Маленькие хулиганы устроили пожар на мемориальном комплексе в Серове

2 часа назад
Изнасилование помешало: Неймара не будет на обложке FIFA 2020

Изнасилование помешало: Неймара не будет на обложке FIFA 2020

2 часа назад
За Чучу Алибасова дадут 800 тысяч

За Чучу Алибасова дадут 800 тысяч

2 часа назад
Ушел из жизни посол РФ в Гамбии и Сенегале Сергей Крюков

Ушел из жизни посол РФ в Гамбии и Сенегале Сергей Крюков

2 часа назад
В ВКС могут появиться истребительницы

В ВКС могут появиться истребительницы

3 часа назад
Васильев и Кадыров отреагировали на снос дорожного знака

Васильев и Кадыров отреагировали на снос дорожного знака

3 часа назад
Первые "Удавы" поступили в армию

Первые "Удавы" поступили в армию

3 часа назад
Геращенко признал, что российские объекты "минируют" украинцы

Геращенко признал, что российские объекты "минируют" украинцы

3 часа назад
Министр обороны Турции оценил письмо американского коллеги

Министр обороны Турции оценил письмо американского коллеги

4 часа назад
Перевозившая 133 миллиона пчел фура перевернулась в Монтане

Перевозившая 133 миллиона пчел фура перевернулась в Монтане

5 часов назад
В Верховном суде объяснили, когда коммунальщиков можно не пускать в квартиру

В Верховном суде объяснили, когда коммунальщиков можно не пускать в квартиру

5 часов назад
Латвия - это не только шпроты, заявил посол в России

Латвия - это не только шпроты, заявил посол в России

5 часов назад
Енот провел ревизию в карельском Пенсионном фонде

Енот провел ревизию в карельском Пенсионном фонде

6 часов назад
Amazon впервые возглавила рейтинг мировых брендов

Amazon впервые возглавила рейтинг мировых брендов

7 часов назад
Число жертв пожара в одесской психиатрической клинике выросло до семи

Число жертв пожара в одесской психиатрической клинике выросло до семи

7 часов назад
"Прямая линия" принимает сотни обращений от жителей России

"Прямая линия" принимает сотни обращений от жителей России

20 часов назад
Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

Хор Данилова монастыря выступит в Доме музыки

11.06.2019 11:51
Сразу на 10 тысячах экранах: "Движение вверх" выходит в прокат Китая и Южной Кореи

Сразу на 10 тысячах экранах: "Движение вверх" выходит в прокат Китая и Южной Кореи

10.06.2019 18:26