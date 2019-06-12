Вратарь сборной Гильерме может поменять "Локомотив" на "Спартак"

Руководители московского "Спартака" всерьез задумались о подписании контракта с вратарем футбольной сборной России и "Локомотива" Гильерме Маринато. Дело в том, что у бразильца с российским паспортом возникли проблемы с переподписанием контракта с железнодорожниками.

Соглашение Гильерме с "Локо" истекает в декабре нынешнего года и пока между сторонами нет согласия в цифрах нового контракта. 33-летний голкипер, сообщает "Спорт-экспресс", требует 3 млн евро зарплаты и 3 млн евро в качестве подписного бонуса. Но руководители клуба пока не идут ему навстречу.

При этом вратарь неплохо себя зарекомендовал во время игр чемпионата страны, да и в сборной пока именно ему доверяют первый номер, но в матчах Лиги чемпионов Гильерме сыграл за "Локо" в целом не слишком успешно, пропуская в среднем по 2 гола за игру.

"Спартак" же, считают эксперты, намерен укрепить вратарскую позицию – ранее клуб уже практически решил вопрос с трансфером 27-летнего голкипера тульского "Арсенала" Михаила Левашова. В то же время у клуба на контракте есть Артем Ребров (35 лет, контракт еще на год), Александр Селихов (25 лет, контракт еще на два года) и Александр Максименко (21 год, контракт еще на два года).